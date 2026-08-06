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Трассу на Москву перекрыли в Ярославле из-за атаки беспилотников

Выезд из Ярославля в направлении Москвы временно перекрыт из-за вражеской атаки украинских БПЛА.

Выезд из Ярославля в направлении Москвы временно перекрыт из-за вражеской атаки украинских БПЛА.

Об этом заявил губернатор Михаил Евраев.

Он уточнил, что ограничения введены для обеспечения безопасности. Проезд закрыт на участке от перекрёстка Московского проспекта с Юго-Западной окружной.

Жителям рекомендовано полностью отказаться от поездок в указанном направлении и его окрестностях, либо выбирать маршрут минуя этот участок.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что над столицей уничтожено три вражеских беспилотника.

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