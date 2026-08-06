WP узнала о недовольстве Трампа Хегсетом из-за истощения запасов вооружений

Как пишет издание, Трамп в кулуарах прошедшего 31 июля заседания своего кабинета в загородной резиденции американских лидеров в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном «требовал от Хегсета ответить на вопрос о том, почему его, очевидно, ввели в заблуждение касательно критической нехватки вооружений, которая грозит сократить число вариантов применения силы против Ирана». Как пишет издание, Трамп «сорвался на Хегсета, поскольку считал, что вопрос с боеприпасами решен». Газета подчеркивает, что нехватка ракет большой дальности и перехватчиков для средств ПВО «стала одной из причин отказа Трампа от нанесения дополнительных масштабных ударов по Ирану».