WP узнала о недовольстве Трампа Хегсетом из-за истощения запасов вооружений

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что глава Пентагона Пит Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов американских вооружений, истощенных в войне против Ирана. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации.
Как пишет издание, Трамп в кулуарах прошедшего 31 июля заседания своего кабинета в загородной резиденции американских лидеров в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном «требовал от Хегсета ответить на вопрос о том, почему его, очевидно, ввели в заблуждение касательно критической нехватки вооружений, которая грозит сократить число вариантов применения силы против Ирана». Как пишет издание, Трамп «сорвался на Хегсета, поскольку считал, что вопрос с боеприпасами решен». Газета подчеркивает, что нехватка ракет большой дальности и перехватчиков для средств ПВО «стала одной из причин отказа Трампа от нанесения дополнительных масштабных ударов по Ирану».
Издание приводит данные, согласно которым лишь за первые недели войны против Ирана США применили более 850 крылатых ракет Tomahawk и более тысячи ракет-перехватчиков THAAD и Patriot, а запасы ракет ATACMS к настоящему моменту «истощены настолько, что их практически не осталось». WP подчеркивает, что истощение запасов этих вооружений у США имеет последствия не только на Ближнем Востоке, но и на Украине, которая «исчерпала запасы средств ПВО, а варианты их пополнения из западных запасов ограничены».
Газета отмечает, что перепалка между Трампом и Хегсетом свидетельствует о «все большем раздражении» президента США главой Пентагона. По свидетельству ее источников, Хегсет возложил ответственность за нехватку боеприпасов, а также за то, что Трамп не был в полной мере о ней проинформирован, на своего заместителя Стивена Файнберга. Издание приводит слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт и помощника главы Пентагона по связям с общественностью Шона Парнелла, которые назвали неверными сведения ее источников.
5 августа Хегсет в X назвал не соответствующими действительности сведения телекомпании CNN о том, что запасы ключевых боеприпасов Пентагона сократились до опасно низкого уровня. Как информировало в конце июля агентство Associated Press, председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн напрямую проинформировал президента страны, что текущее состояние запасов ракет ограничивает возможности Вашингтона для дальнейшей эскалации в отношении Тегерана. Ранее Трамп опроверг сообщения о том, что недостаток боеприпасов, в том числе ракет ПВО, послужил одной из причин отказа от возобновления полномасштабных боевых действий против Ирана.