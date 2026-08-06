В финансировании главы МО Британии нашли след криптомошенника

В период с 2022 по 2023 год министр обороны Великобритании Уэс Стритинг получил пожертвования в размере £37,5 тыс. от аналитического центра LLT, чья связь с осужденным за мошенничество основателем криптовалютной биржи FTX Сэмом Бэнкманом-Фридом была выявлена британским изданием Telegraph.
Согласно информации, основатель LLT Дэвид Лоуренс получил от Бэнкмана-Фрида денежный перевод в размере $500 тыс. примерно за месяц до того, как центр направил первое пожертвование министру обороны.
Газета также напоминает, что британское законодательство запрещает депутатам и политическим партиям принимать пожертвования от иностранных граждан, превышающие £500. Однако подобные взносы могут поступать от британских организаций, официально признанных допустимыми донорами.
Документы, представленные в суде по делу Бэнкмана-Фрида, свидетельствуют, что веб-сайт LLT был зарегистрирован 20 июня 2022 года. Спустя десять дней после этого Дэвид Лоуренс получил от Бэнкмана-Фрида перевод на сумму $500 тыс., а еще через два месяца центр перечислил министру обороны первое пожертвование в размере £30 тыс.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Энди Бернем отправился в отпуск спустя две недели после вступления в должность.