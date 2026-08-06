В финансировании главы МО Британии нашли след криптомошенника

Документы, представленные в суде по делу Бэнкмана-Фрида, свидетельствуют, что веб-сайт LLT был зарегистрирован 20 июня 2022 года. Спустя десять дней после этого Дэвид Лоуренс получил от Бэнкмана-Фрида перевод на сумму $500 тыс., а еще через два месяца центр перечислил министру обороны первое пожертвование в размере £30 тыс.