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Генконсульство КНР во Владивостоке опровергло сообщения о задержках зарплат китайским рабочим

По итогам проверки нарушений не выявлено.

Источник: PrimaMedia.ru

Генеральное консульство КНР во Владивостоке проверило информацию о якобы задержках заработной платы китайским рабочим, занятым на строительстве проекта метанола в Находке. По итогам проверки случаев несвоевременной выплаты зарплат не выявлено, сообщили в Генконсульстве.

В последнее время в российских СМИ появились публикации о том, что китайским рабочим на строительной площадке проекта метанола в Находке задерживают выплату зарплаты. Генеральное консульство КНР во Владивостоке сообщило, что незамедлительно провело проверку и нарушений не обнаружило.

«В ходе проверки было установлено, что заработная плата рабочих выплачивается строго в соответствии с российским законодательством и условиями трудовых договоров», — говорится в пояснении Генконсульства КНР во Владивостоке.

Также, по данным консульского учреждения, работодатель поддерживает связь с сотрудниками, своевременно выполняет их обоснованные требования и обеспечивает бесперебойное ведение строительных работ.