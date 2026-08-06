Генконсульство КНР во Владивостоке опровергло сообщения о задержках зарплат китайским рабочим

Генеральное консульство КНР во Владивостоке проверило информацию о якобы задержках заработной платы китайским рабочим, занятым на строительстве проекта метанола в Находке. По итогам проверки случаев несвоевременной выплаты зарплат не выявлено, сообщили в Генконсульстве.
В последнее время в российских СМИ появились публикации о том, что китайским рабочим на строительной площадке проекта метанола в Находке задерживают выплату зарплаты. Генеральное консульство КНР во Владивостоке сообщило, что незамедлительно провело проверку и нарушений не обнаружило.
«В ходе проверки было установлено, что заработная плата рабочих выплачивается строго в соответствии с российским законодательством и условиями трудовых договоров», — говорится в пояснении Генконсульства КНР во Владивостоке.
Также, по данным консульского учреждения, работодатель поддерживает связь с сотрудниками, своевременно выполняет их обоснованные требования и обеспечивает бесперебойное ведение строительных работ.