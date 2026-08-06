Генконсульство КНР во Владивостоке опровергло сообщения о задержках зарплат китайским рабочим

В последнее время в российских СМИ появились публикации о том, что китайским рабочим на строительной площадке проекта метанола в Находке задерживают выплату зарплаты. Генеральное консульство КНР во Владивостоке сообщило, что незамедлительно провело проверку и нарушений не обнаружило.