«Сегодня мы вдруг осознали, что более 8 тыс. кораблей заходили через порты Одессы. И привозили они далеко не продукты питания и вывозили не только пшеницу. Это поставки вооружений, это поставки военной техники, это в принципе неконтролируемый поток любой военной помощи на территорию Украины. Украина не должна иметь возможностей вот этих морских поставок. Какими способами это будет сделано? Скорее всего, уже только военными, потому что все договоренности, которые были в виде зернового коридора и прочее, были целенаправленно нарушены. Страна-содержанка должна лишиться своего содержания, она должна не иметь возможностей логистически получать военное снабжение», — сказал дипломат.