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Мирошник заявил о нарушении Украиной всех дипломатических договоренностей

Посол по особым поручениям МИД России добавил, что РФ приходится перерезать украинскую логистику военными методами.

Источник: Денис Бочаров/NEWS.ru/ТАСС

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Все дипломатические договоренности, которые достигались с Украиной, были Киевом целенаправленно нарушены, поэтому России приходится перерезать украинскую логистику военными методами. Об этом в интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Сегодня мы вдруг осознали, что более 8 тыс. кораблей заходили через порты Одессы. И привозили они далеко не продукты питания и вывозили не только пшеницу. Это поставки вооружений, это поставки военной техники, это в принципе неконтролируемый поток любой военной помощи на территорию Украины. Украина не должна иметь возможностей вот этих морских поставок. Какими способами это будет сделано? Скорее всего, уже только военными, потому что все договоренности, которые были в виде зернового коридора и прочее, были целенаправленно нарушены. Страна-содержанка должна лишиться своего содержания, она должна не иметь возможностей логистически получать военное снабжение», — сказал дипломат.

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