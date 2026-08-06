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Марочко сообщил о безуспешных атаках Киева у Красного Лимана

Украинская армия несет потери на этом участке, сообщил военный эксперт.

ЛУГАНСК, 6 августа. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины безуспешно контратакуют на северо-западе от Красного Лимана в ДНР и несут потери. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«За последнее время зафиксированы ряд контратак украинских боевиков у Красного Лимана. Прежде всего, на северо-западе от Красного Лимана. Но наши военнослужащие отбили все атаки. Также украинские боевики сейчас пытаются еще контратаковать в районе Дробышева и Ставков и несут потери», — сказал он.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщал, что украинские военные уже не оказывают организованного сопротивления в Красном Лимане, где российские бойцы ведут зачистку.

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