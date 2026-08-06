Марочко сообщил о безуспешных атаках Киева у Красного Лимана

«За последнее время зафиксированы ряд контратак украинских боевиков у Красного Лимана. Прежде всего, на северо-западе от Красного Лимана. Но наши военнослужащие отбили все атаки. Также украинские боевики сейчас пытаются еще контратаковать в районе Дробышева и Ставков и несут потери», — сказал он.