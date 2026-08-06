Трамп потребовал у Хегсета объяснений из-за нехватки боеприпасов в США

Источники утверждают, что нехватка управляемых ракет большой дальности и зенитных перехватчиков стала одной из причин, по которой Вашингтон отказался от новых масштабных ударов по Ирану в последние дни. При этом Трамп заявил, что по-прежнему выступает за дипломатическое решение конфликта. По его словам, переговоры с Тегераном продолжаются, а окончательное развитие ситуации пока остаётся неизвестным.