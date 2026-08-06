Роспотребнадзор рекомендовал кормить детсадовцев рыбой дважды в неделю

Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации, согласно которым в рацион воспитанников детских садов следует включать рыбные блюда не реже двух раз в неделю.
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации, касающиеся подходов к потреблению рыбы и морепродуктов в организованном питании детей и молодёжи.
В ведомстве уточнили, что для самых маленьких предпочтительны нежирные и среднежирные сорта рыбы, приготовленные на пару, варкой или запеканием.
Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2026 года.
Ранее сообщалось, что новые методические рекомендации по питанию школьников, включающие морепродукты и рыбные закуски, вступят в силу с 1 сентября 2026 года.