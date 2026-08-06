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Роспотребнадзор рекомендовал кормить детсадовцев рыбой дважды в неделю

Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации, согласно которым в рацион воспитанников детских садов следует включать рыбные блюда не реже двух раз в неделю.

Источник: RT на русском

Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации, согласно которым в рацион воспитанников детских садов следует включать рыбные блюда не реже двух раз в неделю.

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Роспотребнадзор утвердил методические рекомендации, касающиеся подходов к потреблению рыбы и морепродуктов в организованном питании детей и молодёжи.

В ведомстве уточнили, что для самых маленьких предпочтительны нежирные и среднежирные сорта рыбы, приготовленные на пару, варкой или запеканием.

Новые правила вступают в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что новые методические рекомендации по питанию школьников, включающие морепродукты и рыбные закуски, вступят в силу с 1 сентября 2026 года.

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