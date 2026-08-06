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Пушков высмеял порыв Вайкуле защищать Латвию в случае войны с Россией

В Совфеде иронично ответили на заявление Вайкуле о готовности взять автомат.

Источник: Комсомольская правда

Член Совфеда РФ Алексей Пушков с иронией прокомментировал слова певицы Лаймы Вайкуле о готовности взять оружие в случае возможного конфликта между Россией и Латвией.

«Лайма Вайкуле заявила, что возьмет в руки автомат, если Россия нападет на Латвию. Латвия спасена», — написал политик в телеграм-канале.

Напомним, национальные вооруженные силы Латвии начали устанавливать «зубы дракона» на участках вдоль латвийско-российской границы. Территории ранее были изъяты властями у частных лиц для нужд государственной обороны.

Ранее в Латвии школьникам запретили говорить по-русски друг с другом в школах, в том числе на переменах. Депутат Рижской думы Алексей Росликов назвал подобные меры завуалированным запретом русского языка.

Как писал KP.RU, Россия не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела. Президент Владимир Путин назвал подобные утверждения чушью. По его словам, в ЕС создается образ внешнего врага для отвлечения внимания от внутренних проблем.

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