Пушков высмеял порыв Вайкуле защищать Латвию в случае войны с Россией

Член Совфеда РФ Алексей Пушков с иронией прокомментировал слова певицы Лаймы Вайкуле о готовности взять оружие в случае возможного конфликта между Россией и Латвией.
«Лайма Вайкуле заявила, что возьмет в руки автомат, если Россия нападет на Латвию. Латвия спасена», — написал политик в телеграм-канале.
Напомним, национальные вооруженные силы Латвии начали устанавливать «зубы дракона» на участках вдоль латвийско-российской границы. Территории ранее были изъяты властями у частных лиц для нужд государственной обороны.
Ранее в Латвии школьникам запретили говорить по-русски друг с другом в школах, в том числе на переменах. Депутат Рижской думы Алексей Росликов назвал подобные меры завуалированным запретом русского языка.
Как писал KP.RU, Россия не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела. Президент Владимир Путин назвал подобные утверждения чушью. По его словам, в ЕС создается образ внешнего врага для отвлечения внимания от внутренних проблем.