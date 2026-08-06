Алаудинов рассказал о жестокости грузинских наемников ВСУ в Курской области

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Преступления грузинских наемников ВСУ на территории Курской области нельзя ничем оправдать, история вскоре даст оценку этим действиям. Такое мнение ТАСС выразил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов в годовщину вторжения ВСУ в Курскую область.
«История даст оценку действиям этих нелюдей. Как мы отметили, самыми жестокими в нападении на территорию Курской области оказались наши братья-грузины, которые были в составе Советского Союза. Было очень странно осознавать, что именно эти формирования, которые создавались из грузинских бойцов и из поляков, проявили себя особо жестоко по отношению к населению Курской области — массовые убийства, изнасилования, поведение, которое нельзя оправдать ничем», — сказал он.
Алаудинов подчеркнул, что в отличие от ВСУ российские военнослужащие стараются сохранить жизнь не только каждому мирному жителю, но и каждому солдату противника при попадании в плен.
Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны России, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих, более 7 тыс. единиц военной техники. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области.