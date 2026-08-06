«История даст оценку действиям этих нелюдей. Как мы отметили, самыми жестокими в нападении на территорию Курской области оказались наши братья-грузины, которые были в составе Советского Союза. Было очень странно осознавать, что именно эти формирования, которые создавались из грузинских бойцов и из поляков, проявили себя особо жестоко по отношению к населению Курской области — массовые убийства, изнасилования, поведение, которое нельзя оправдать ничем», — сказал он.