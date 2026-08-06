Трамп потребовал от главы Пентагона Хегсета объяснений из-за нехватки ракет

По информации газеты, на прошлой неделе в ходе напряженного обсуждения в Кэмп-Дэвиде президент выразил свое недовольство текущим положением дел в конфликте с Ираном. Он потребовал от главы Пентагона объяснить, почему ему предоставили неверные сведения о наличии боеприпасов, что сейчас ставит под угрозу военные операции США против Ирана.