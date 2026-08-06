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Трамп потребовал от главы Пентагона Хегсета объяснений из-за нехватки ракет

Трамп обратился к Хегсету с требованием предоставить разъяснения по поводу нехватки ракет.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к Питу Хегсету с требованием предоставить разъяснения по поводу нехватки ракет, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные источники.

По информации газеты, на прошлой неделе в ходе напряженного обсуждения в Кэмп-Дэвиде президент выразил свое недовольство текущим положением дел в конфликте с Ираном. Он потребовал от главы Пентагона объяснить, почему ему предоставили неверные сведения о наличии боеприпасов, что сейчас ставит под угрозу военные операции США против Ирана.

Издание отмечает, что Трамп полагал, что проблема с нехваткой боеприпасов уже решена, однако обнаружил, что существует серьезный дефицит дальнобойных управляемых ракет и систем ПВО. Согласно данным источников газеты, именно нехватка вооружений стала одним из факторов, побудивших президента отказаться от проведения новых крупных ударов по Ирану в последние дни.

Как сообщает Washington Post, в ходе встречи в Кэмп-Дэвиде Хегсет отверг обвинения Трампа и переложил ответственность за сложившуюся ситуацию на заместителя Стивена Файнберга, утверждая, что именно он не предоставил президенту полную информацию о состоянии запасов вооружений.

Ранее сообщалось, что Иран сохранил боеспособность своих ракетных сил и смог адаптироваться под новые условия после пяти месяцев массированных ударов США.

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