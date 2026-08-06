Все достигнутые ранее договоренности с Украиной были нарушены, поэтому вопрос теперь решается военными методами. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По словам дипломата, через порты Одесского региона проходили не только гражданские грузы, но и поставки вооружений и военной техники для армии Украины.
«Все договоренности, которые были в виде зернового коридора и прочее, были целенаправленно нарушены. Страна-содержанка должна лишиться своего содержания», — сказал Мирошник для ТАСС.
Ранее KP.RU сообщал, что страны НАТО прекратили поставки через порты Одессы из-за российских ударов. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев отметил, что железнодорожная логистика обходится дороже и менее удобна.