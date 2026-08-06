Билеты на транспорт получат стандартное оформление с сентября

С 1 сентября все билеты на общественный транспорт начнут оформлять по единому стандарту, который закрепит обязательный перечень реквизитов и усилит защиту прав пассажира, рассказала член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.
Об этом она сообщила РИА Новости.
По словам Доросевой, изменения в приказ Минтранса не касаются дизайна, а направлены на юридическую ясность документа. Билет должен однозначно подтверждать факт покупки и ключевые условия перевозки.
Теперь во всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт нужно будет отражать реквизиты самого билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь и заказа-наряда для перевозок по заказу. Это позволит сократить число «серых» билетов и упростит предъявление претензий.
«Документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки: кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади», — пояснила Доросева.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября у россиян появится возможность приобретать билеты на транспорт с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).