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Билеты на транспорт получат стандартное оформление с сентября

С 1 сентября все билеты на общественный транспорт начнут оформлять по единому стандарту, который закрепит обязательный перечень реквизитов и усилит защиту прав пассажира, рассказала член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

С 1 сентября все билеты на общественный транспорт начнут оформлять по единому стандарту, который закрепит обязательный перечень реквизитов и усилит защиту прав пассажира, рассказала член общественного совета при Минтрансе Кира Доросева.

Об этом она сообщила РИА Новости.

По словам Доросевой, изменения в приказ Минтранса не касаются дизайна, а направлены на юридическую ясность документа. Билет должен однозначно подтверждать факт покупки и ключевые условия перевозки.

Теперь во всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт нужно будет отражать реквизиты самого билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь и заказа-наряда для перевозок по заказу. Это позволит сократить число «серых» билетов и упростит предъявление претензий.

«Документ должен однозначно подтверждать факт покупки услуги и ключевые условия перевозки: кто, куда и на каких условиях едет, что включено в стоимость, какие правила действуют для багажа и ручной клади», — пояснила Доросева.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября у россиян появится возможность приобретать билеты на транспорт с использованием Единой биометрической системы (ЕБС).