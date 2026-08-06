Билеты на транспорт получат стандартное оформление с сентября

Теперь во всех билетах на городской автомобильный и наземный электрический транспорт нужно будет отражать реквизиты самого билета, багажной квитанции, квитанции на ручную кладь и заказа-наряда для перевозок по заказу. Это позволит сократить число «серых» билетов и упростит предъявление претензий.