Премьер Японии не назвала страну, сбросившую атомную бомбу на Хиросиму

Трансляцию мероприятия вели в прямом эфире на основных телеканалах и в интернете.
«Восемьдесят один год назад одна атомная бомба в одно мгновение разрушила привычную жизнь Хиросимы и безжалостно отняла бесценные жизни каждого из погибших. Город был выжжен дотла, а все, что люди создавали в своей повседневной жизни, и все их надежды на будущее были мгновенно уничтожены», — заявила Такаити.
Она подтвердила приверженность страны трем неядерным принципам и отметила, что «катастрофа, которую атомные бомбы принесли Хиросиме и Нагасаки, и невыразимые страдания огромного числа людей никогда не должны повториться».
Премьер-министр также высказала готовность возглавить международные усилия по «достижению мира без ядерного оружия», заявив о необходимости сохранения и укрепления режима ДНЯО.
Мэр города Хиросима Кадзуми Мацуи, в свою очередь, также ни разу не упомянул США.
«Применение ядерного оружия способно причинить человечеству катастрофический ущерб и что ядерное разоружение и нераспространение являются задачами, которые необходимо решать на многосторонней основе», — сказал он.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят «Церемонии мира».
В последние годы премьер-министры Японии склонны не упоминать США в связи с бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. В частности, на церемонии в прошлом году о роли Соединенных Штатов умолчал тогдашний премьер Сигэру Исиба.