Пушков назвал причину отказа США предоставить Киеву ракеты для ЗРК Patriot

«При том, что у США, по некоторым данным, сохранилось около 800 ракет Patriot, в военных кругах растут опасения, что этих ракет-перехватчиков может не хватить самим США для обеспечения своей обороноспособности», — написал парламентарий в своём канале на платформе «Макс».