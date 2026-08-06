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Пушков назвал причину отказа США предоставить Киеву ракеты для ЗРК Patriot

Сенатор Алексей Пушков рассказал об опасениях США из-за просьбы Украины передать ракеты для Patriot.

Источник: Аргументы и факты

США отказались предоставлять Украине снаряды-перехватчики для зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, поскольку боятся их нехватки у себя, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

По словам сенатора, Вашингтон принял это решение, несмотря на острую необходимость ВСУ в таких боеприпасах.

«При том, что у США, по некоторым данным, сохранилось около 800 ракет Patriot, в военных кругах растут опасения, что этих ракет-перехватчиков может не хватить самим США для обеспечения своей обороноспособности», — написал парламентарий в своём канале на платформе «Макс».

Пушков обратил внимание, что дефицит снарядов для указанного ЗРК испытывает не только Украина, но и Израиль.

Напомним, ранее немецкая газета Berliner Zeitung написала, что киевский режим столкнулся с исчерпанием запасов ракет Patriot, и у ВСУ практически нет шансов получить их. Журналисты отметили, что Европа также не может помочь Украине в этом вопросе, поскольку у неё тоже истощились арсеналы.

В конце июля агентство Bloomberg сообщило, что Пентагон запросил 18,2 миллиарда долларов на восполнение запасов перехватчиков для Patriot и системы ПВО THAAD, а также крылатых ракет Tomahawk.

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