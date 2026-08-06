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Трамп потребовал от Пентагона объяснений из-за нехватки ракет

Президент США Дональд Трамп в ходе перепалки с главой Пентагона Питом Хегсетом потребовал объяснений из-за серьёзного дефицита боеприпасов.

Президент США Дональд Трамп в ходе перепалки с главой Пентагона Питом Хегсетом потребовал объяснений из-за серьёзного дефицита боеприпасов.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на осведомлённые источники.

По их данным, в минувшие выходные в загородной резиденции Кэмп-Дэвид произошёл жёсткий разговор. Американский лидер выразил недовольство тем, что, по всей видимости, его ввели в заблуждение относительно запасов вооружений.

Согласно информации издания, речь идёт о нехватке дальнобойных управляемых ракет и средств противовоздушной обороны. Именно дефицит боеприпасов стал одной из причин, по которой Трамп отказался от нанесения новых масштабных ударов по Ирану.

Хегсет в ходе встречи отверг обвинения. Ответственность за неполное информирование президента он возложил на своего заместителя Стивена Файнберга.

Ранее американский телеканал CNN сообщил, что американские военные израсходовали почти 80% запасов ключевых ракет-перехватчиков.

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