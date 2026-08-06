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Определен порядок расположения партий в бюллетенях для голосования

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральной избирательной комиссии России состоялась жеребьевка распределения мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Центральной избирательной комиссии России состоялась жеребьевка распределения мест партий в избирательном бюллетене на выборах депутатов Госдумы девятого созыва.

Таким образом, определен порядок, в котором политические партии будут представлены в избирательном бюллетене на выборах депутатов Государственной Думы по федеральному округу:

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия “ЯБЛОКО”.

3. Политическая партия ЛДПР — Либерально-демократическая партия России.

4. Политическая партия «Партия прямой демократии».

5. Политическая партия «Российская экологическая партия “ЗЕЛЁНЫЕ”.

6. Социалистическая политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

7. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».

8. КПРФ — политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

9. ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ.

10. Политическая партия КОММУНИСТЫ РОССИИ.

11. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

Голосование на выборах всех уровней будет проходить в течение 3-х дней — 18, 19 и 20 сентября 2026 года.

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