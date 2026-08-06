Аналитик Блинкова: дачники могут бесплатно провести газ до границ своего участка

«Следует отметить, что государство частично субсидирует отдельным категориям граждан (ветераны и инвалиды ВОВ, инвалиды боевых действий, члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников ВОВ, ветераны боевых действий, участники СВО и члены их семей, инвалиды I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами, многодетные семьи и малоимущие граждане, в том числе малоимущие семьи с детьми) расходы на проведение газа по участку и подключение домовладения к сетям газораспределения», — напомнила эксперт.