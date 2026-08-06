СМИ: Трамп потребовал от Пентагона объяснений из-за нехватки ракет

Ранее CSIS подсчитал, что в ходе противостояния с Ираном в период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. В результате запасы Patriot сократились с 2,3 тысячи до примерно 760−830 единиц, а арсенал THAAD уменьшился с 452 до 234−278 ракет, что привело к ощутимому дефициту средств ПВО.