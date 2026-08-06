СМИ: Трамп потребовал от Пентагона объяснений из-за нехватки ракет

Как пишет газета, недовольство президента США Дональда Трампа ходом войны с Ираном выразилось в резкой перепалке в Кэмп-Дэвиде на прошлой неделе. В ходе нее он потребовал от министра обороны Пита Хегсета объяснить, почему, по всей видимости, его ввели в заблуждение относительно серьезной нехватки боеприпасов, которая теперь угрожает ограничить военные возможности США в отношении Ирана.
По данным издания, Трамп заявил, что считал проблему с нехваткой боеприпасов уже решенной, однако столкнулся с информацией о дефиците дальнобойных управляемых ракет и средств противовоздушной обороны. Как утверждают источники газеты, именно нехватка вооружений стала одной из причин, по которой президент отказался от новых масштабных ударов по Ирану в последние дни.
Источники газеты также сообщили, что в ходе встречи в Кэмп-Дэвиде Хегсет отверг претензии Трампа и возложил ответственность за ситуацию на своего заместителя Стивена Файнберга, заявив, что тот не обеспечил президента полной информацией о состоянии запасов.
В конце прошлой недели Пентагон запросил у Конгресса дополнительные 67 миллиардов долларов для покрытия расходов, связанных с войной с Ираном, и восстановления запасов вооружений, часть которых, по данным CNN и Центра стратегических и международных исследований (CSIS), достигла критически низкого уровня.
Ранее CSIS подсчитал, что в ходе противостояния с Ираном в период с 27 февраля по 27 июля США израсходовали от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. В результате запасы Patriot сократились с 2,3 тысячи до примерно 760−830 единиц, а арсенал THAAD уменьшился с 452 до 234−278 ракет, что привело к ощутимому дефициту средств ПВО.