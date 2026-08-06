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Китай показал силу: эксперт раскрыл новое поле битвы и главного врага

Эксперт Котков раскрыл, с кем и где может у Китая после демонстрации ядерного удара может произойти военный конфликт. Подробности в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Наиболее вероятный конфликт с участием Китая на сегодняшний день возможен с Тайванем, который в дальнейшем перерастет в противостояние с США. Такое мнение в эксклюзивной беседе с aif.ru высказал руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге, востоковед Кирилл Котков.

Ранее Вооруженные силы КНР впервые показали в видеоролике свои возможности по нанесению авиационного ядерного удара. Медиакорпорация Китая (CMG) опубликовала в соцсети Weibo кадры, на которых армия Китая демонстрирует скоординированный удар по вражескому флоту в рамках смоделированного боевого сценария. Котков выразил уверенность, что это послание адресовано США.

Востоковед подчеркнул, что Пекин может целенаправленно готовиться к силовому сценарию в отношении Тайваня, за которым неизбежно последует вмешательство Вашингтона.

По словам эксперта, США, формально признавая политику «одного Китая», последовательно наращивают военное присутствие вблизи китайских границ.

«В ближайшей перспективе ключевая горячая точка в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами — это Тайвань. Если между ними начнется война, то начнется она именно из-за Тайваня, потому что Китай считает остров своей территорией. Американцы, признавая единый Китай, тем не менее заявляют, что окажут Тайваню помощь в случае военных действий. США усиливают сейчас свое присутствие в Японии, скорее всего, будет усилено присутствие и в Южной Корее. Американцы фактически создают против Китая коалицию, опираясь как на старых союзников вроде Японии, так и на ситуативных союзников, таких как Вьетнам», — пояснил Котков.

При этом востоковед обратил внимание на сложную дипломатическую игру, которую ведет Ханой. По словам эксперта, Вьетнам осознает опасность быть использованным в качестве инструмента против Пекина.

«Руководство Вьетнама понимает, что Соединенные Штаты могут его использовать против Китая, и старается дружить с обеими сторонами», — заключил Котков.

Как сообщалось, Пентагон занимается разработкой обновленной ядерной доктрины, где акцент делается на возможном применении тактического оружия малой дальности. По данным телеканала NBC News, подготовка документа ведется с расчетом на военный конфликт с Москвой или Пекином.

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