Китай показал силу: эксперт раскрыл новое поле битвы и главного врага

«В ближайшей перспективе ключевая горячая точка в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами — это Тайвань. Если между ними начнется война, то начнется она именно из-за Тайваня, потому что Китай считает остров своей территорией. Американцы, признавая единый Китай, тем не менее заявляют, что окажут Тайваню помощь в случае военных действий. США усиливают сейчас свое присутствие в Японии, скорее всего, будет усилено присутствие и в Южной Корее. Американцы фактически создают против Китая коалицию, опираясь как на старых союзников вроде Японии, так и на ситуативных союзников, таких как Вьетнам», — пояснил Котков.