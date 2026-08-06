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В МИД указали на умолчание роли НАТО в версии о взрывах «Северных потоков»

В версии немецкой прокуратуры о взрывах на «Северных потоках» не упоминается роль правительства ФРГ, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО.

В версии немецкой прокуратуры о взрывах на «Северных потоках» не упоминается роль правительства ФРГ, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО.

Об этом РИА Новости заявил заместитель главы МИД России Дмитрий Любинский.

В интервью дипломат прокомментировал позицию прокуратуры ФРГ, которая считает, что диверсия была совершена по указанию госорганов Украины. По словам Любинского, в этой версии умалчивается участие западных государств.

«Ни слова не говорится о роли в этом деле правительства ФРГ во главе с бывшим канцлером Олафом Шольцем, спецслужб США, Великобритании и других стран НАТО», — сказал он.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что страны Евросоюза и НАТО содействуют террористическим атакам Киева, поставляя Украине тысячи беспилотников и ракет.

Кроме того, постпред России при ООН отметил, что, по его мнению, киевский режим, терпя поражение на поле боя, делает ставку на усиление террористических атак на мирное население России.

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