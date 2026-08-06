Индекс обрабатывающего сектора края достиг 98,8%

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министр промышленности и торговли края Александр Черников на оперативном совещании Минпромторга России рассказал о результатах развития отрасли за первое полугодие.
Глава ведомства обозначил промышленный потенциал Красноярского края, который представлен 5 540 предприятиями, из них 4 162 относятся к обрабатывающим производствам. Министр рассказал об инструментах поддержки промышленности, развитии промышленной инфраструктуры, в том числе индустриальных парков, о перспективах запуска новых производств, кадровом потенциале и шагах по его укреплению.
По его словам, инвестиции в промышленность Красноярского края превысили 922 млрд рублей — это более 53% от трёхлетнего плана.
Для поддержки бизнеса в регионе действуют 22 меры поддержки. Предприятия получили льготные займы по программам Фонда развития промышленности на 369 млн рублей. Кроме того, 127 субъектам малого и среднего предпринимательства оказали финaнсовую поддержку на общую сумму 87 млн рублей.
В рамках стратегии развития Сибирского федерального округа до 2035 года в крае реализуются 19 проектов в кластерах лесопереработки, переработки алюминия, добычи драгоценных и редкоземельных металлов. Общий объём вложений превысил 922 млрд рублей, что составляет более 53% от трёхлетнего плана. До конца года планируется запуск трёх производств на Ведугинском, Черногорском и Благодатном месторождениях.
Среди перспективных направлений развития — новые материалы, станкостроение, робототехника и атомная энергетика.
В 2026 году в регионе стартовал проект по выпуску роботов. Особо актуальным направлением сегодня являются беспилотные авиационные системы. В Красноярском крае производят двигатели для БАС с уровнем отечественной локализации 80%.
Министр анонсировал появление к 2028 году в Красноярске технопарка «Облачный квартал» с созданием более 600 рабочих мест. В крае действуют три индустриальных парка, один из которых включён в реестр Минпромторга, создан кластер «Машиностроение Сибири», готовятся документы для создания электротехнического межрегионального кластера. Активно развивается кластер опережающего развития «Транссибирский технологический пояс», а также прорабатывается создание промышленного квартала «Енисей» на территории бывшего химкомбината.
Ведётся активная работа в части кадрового обеспечения. На платформе «Работа в России» размещено более 8 тысяч вакансий, из них 352 — от предприятий-участников инвестпроектов. Созданы четыре образовательных кластера по программе «Профессионалитет», на шести предприятиях действуют учебно-производственные центры.
Регион вошёл в число 12 пилотных субъектов по внедрению платформы «Карьерный навигатор “Горизонт”» с вакансиями от региональных работодателей, возможностью обучения и стажировок. В федеральный проект «Производительность труда» в 2026 году дополнительно вовлечены 11 предприятий края.
Александр Черников также отметил работу по продвижению продукции края. В реестр российской продукции включены товары 81 предприятия (всего 4 493 позиции), 299 предприятий экспортируют свою продукцию. Для производителей открыт ряд преимуществ: возможность участвовать в тендерах по 44-ФЗ и 223-ФЗ с преференциями, а также пользоваться механизмами национального режима, финансовыми субсидиями, налоговыми льготами и другими мерами поддержки.
В завершение выступления глава ведомства привёл ключевые показатели работы промышленности по итогам полугодия. Индекс производства обрабатывающих производств составил 98,8% (в первом квартале — 96,4%). Объём отгруженной продукции вырос на 4,8% до 1 141,4 млрд рублей, налоговые поступления в консолидированный бюджет края выросли в 2,3 раза до 87,8 млрд рублей. Инвестиции в основной капитал за первый квартал увеличились на 13% до 282,5 млрд рублей. Финансирование госпрограммы по развитию промышленности на текущую дату составило 203 млн рублей.
Министр подчеркнул, что регион находится в стадии активной трансформации, главный вектор — переход от экономики добычи к экономике создания продукции высокой добавленной стоимости. Для этого предстоит решать кадровые, технологические, инфраструктурные и экологические задачи.