Генсек ООН Гутерриш забыл упомянуть США в послании о бомбардировке Хиросимы

В предыдущих обращениях главы Организации Объединенных Наций также не содержалось отсылок к Соединённым Штатам. В новом послании генсек призвал мировое сообщество задуматься над вопросами, затрагивающими безопасность и будущее.
«Усвоили ли мы урок, который был выкован в огне здесь 81 год назад? Выберет ли человечество мирное будущее? Или мы все продолжим жить в тени ядерного уничтожения?» — сказано в документе.
Гутерриш подчеркнул, что мир переживает эпоху «углубившегося геополитического разлада, растущего недоверия и усиливающейся конкуренции». Кроме того, он заявил о необходимости выстраивать диалог и сотрудничество вместо конфронтации.
Напомним, в августе 2025 года мэр Нагасаки Сиро Судзуки в ходе траурной церемонии, посвящённой 80-й годовщине атомной бомбардировки города, не стал прямо упоминать страну, которая несет ответственность за сброс снаряда. Градоначальник добавил, что на все человечество сейчас надвигается экзистенциальный кризис.