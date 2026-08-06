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Генсек ООН Гутерриш забыл упомянуть США в послании о бомбардировке Хиросимы

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, говоря о ядерной бомбардировке Хиросимы в своём послании, вновь не упомянул США.

Источник: Аргументы и факты

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своём послании, посвященном очередной годовщине атомной бомбардировки японского города Хиросима, вновь не упомянул, что этот удар нанесли США.

В предыдущих обращениях главы Организации Объединенных Наций также не содержалось отсылок к Соединённым Штатам. В новом послании генсек призвал мировое сообщество задуматься над вопросами, затрагивающими безопасность и будущее.

«Усвоили ли мы урок, который был выкован в огне здесь 81 год назад? Выберет ли человечество мирное будущее? Или мы все продолжим жить в тени ядерного уничтожения?» — сказано в документе.

Гутерриш подчеркнул, что мир переживает эпоху «углубившегося геополитического разлада, растущего недоверия и усиливающейся конкуренции». Кроме того, он заявил о необходимости выстраивать диалог и сотрудничество вместо конфронтации.

Напомним, в августе 2025 года мэр Нагасаки Сиро Судзуки в ходе траурной церемонии, посвящённой 80-й годовщине атомной бомбардировки города, не стал прямо упоминать страну, которая несет ответственность за сброс снаряда. Градоначальник добавил, что на все человечество сейчас надвигается экзистенциальный кризис.

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