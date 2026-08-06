Замкомандира Бендатович рассказал о восстановлении 250 км рельсов в ДНР

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Военнослужащие железнодорожных войск группировки «Центр» восстановили 250 км рельсовых путей и 10 железнодорожных станций в ДНР с начала 2026 года. Об этом рассказал заместитель командира батальона группировки Евгений Бендатович.
«Здесь у нас происходит восстановление железнодорожных путей по ДНР. Сводным подразделением восстановлено 250 км пути, 10 железнодорожных станций, 11 подъездных путей. Перед началом восстановления железнодорожных путей проводится техническая разведка, проходят саперы, воздушная разведка, что способствует дальнейшему безопасному восстановлению пути», — сказал он на видео от Минобороны.
В ведомстве уточнили, что данный объем работы был проделан с начала года, и добавили, что бойцами группировки была также осуществлена техническая разведка путей протяженностью более 1,5 тыс. км.