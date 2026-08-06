Боец Победа рассказал об уничтожении солдат ВСУ за попытку отступить из Зарницы

ДОНЕЦК, 6 августа./ТАСС/. Украинские войска уничтожали дронами собственных солдат, пытавшихся отступать из населенного пункта Зарница Запорожской области, рассказал в беседе с ТАСС штурмовик 5-й отдельной гвардейской танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Победа.
«Были такие случаи, “птичники” их, их расчеты не давали им отступать. Их “птичники” сразу начинают по ним работать, чтобы они не отступали, сразу начинают их уничтожать, чтобы другие боялись и сидели там до последнего», — рассказал военнослужащий.
5 августа в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Зарница в Запорожской области.
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