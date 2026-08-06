Боец Победа рассказал об уничтожении солдат ВСУ за попытку отступить из Зарницы

«Были такие случаи, “птичники” их, их расчеты не давали им отступать. Их “птичники” сразу начинают по ним работать, чтобы они не отступали, сразу начинают их уничтожать, чтобы другие боялись и сидели там до последнего», — рассказал военнослужащий.