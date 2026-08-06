Перехватчик «Сокол-ПВО» «Запада» уничтожил БПЛА ВСУ под Красным Лиманом

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Мобильная огневая группа 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» с помощью дрона-перехватчика «Сокол-ПВО» уничтожила ударные и разведывательные БПЛА ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
Там рассказали, что средствами радиолокационной разведки были обнаружены воздушные цели, которые двигались по маршруту, ведущему к российским позициям с целью разведки и дальнейшего нанесения огневого поражения.
«Дежурный расчет оперативно подготовил к выполнению боевой задачи беспилотный летательный аппарат-перехватчик “Сокол-ПВО”, после чего произвел его запуск. Приблизившись к воздушной цели противника, оператор произвел дистанционный подрыв и уничтожил БПЛА противника», — говорится в сообщении ведомства.
После боевой работы мобильная огневая группа оперативно сменила позицию и продолжила боевое дежурство. Наиболее сложные оперативные задачи возникают в ночное время, однако расчеты МОГ осуществляют непрерывное наблюдение за воздушной обстановкой и успешно пресекают попытки проникновения дронов ВСУ на краснолиманском направлении.