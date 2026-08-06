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В МИД России раскрыли слабое место Украины: без этого страна прекратит существование

Мирошник: Украина стала страной-наемником, которая существует, пока ей платят.

Источник: Комсомольская правда

Украина превратилась в государство, которое продолжает существовать и вести боевые действия лишь благодаря помощи извне. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Украина уже переквалифицировалась из государства, которое могло бы существовать в своих собственных интересах, в государство-наемник, которое существует, пока ему платят», — сказал он для ТАСС.

По словам Мирошника, если дипломатическими способами не удастся добиться прекращения внешней поддержки Украины, Россия будет вынуждена продолжать спецоперацию.

Ранее KP.RU сообщал, что российские войска на передовой будут действовать аккуратно, но настойчиво, и добьются своих целей спецоперации. Президент Владимир Путин подчеркивал, что СВО рано или поздно закончится победой России.

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