Боец Монах рассказал об увеличении дальности работы радиостанций в зоне СВО

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Связисты 6-й гвардейской общевойсковой армии Северной группировки войск провели модернизацию программного обеспечения средств связи и увеличили дальность работы радиостанций в зоне СВО в 10 раз. Об этом рассказал старший помощник начальника связи дивизии с позывным Монах.
«Благодаря модернизации отечественного оборудования многократно увеличена дальность и усилена помехозащищенность [связи]. Мы можем менять частоты исходя из обстановки: например, в городских условиях повышать их и тому подобное. Также на базе отечественного оборудования мы применяем систему ретрансляторов, благодаря чему десятикратно увеличена дальность действия самого НРТК (наземного робототехнического комплекса — прим. ТАСС), что позволяет задействовать его на больших расстояниях», — сказал он на видео от Минобороны РФ.
В комментарии к видео в министерстве уточнили, что канал связи у современных радиостанций может использоваться как для управления подразделениями, корректировки огня и вызова групп эвакуации, так и для управления наземными роботами и беспилотниками.