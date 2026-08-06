Боец Монах рассказал об увеличении дальности работы радиостанций в зоне СВО

«Благодаря модернизации отечественного оборудования многократно увеличена дальность и усилена помехозащищенность [связи]. Мы можем менять частоты исходя из обстановки: например, в городских условиях повышать их и тому подобное. Также на базе отечественного оборудования мы применяем систему ретрансляторов, благодаря чему десятикратно увеличена дальность действия самого НРТК (наземного робототехнического комплекса — прим. ТАСС), что позволяет задействовать его на больших расстояниях», — сказал он на видео от Минобороны РФ.