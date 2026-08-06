Четыре БПЛА уничтожены над Севастополем

Над Севастополем уничтожены четыре вражеских беспилотника.
Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Он уточнил, что сейчас военные отражают воздушную атаку, а системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают боевую работу.
Беспилотники были сбиты в Гагаринском районе и в районе Фиолента. Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности.
Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.
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