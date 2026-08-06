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Четыре БПЛА уничтожены над Севастополем

Над Севастополем уничтожены четыре вражеских беспилотника.

Над Севастополем уничтожены четыре вражеских беспилотника.

Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Он уточнил, что сейчас военные отражают воздушную атаку, а системы ПВО и мобильные огневые группы продолжают боевую работу.

Беспилотники были сбиты в Гагаринском районе и в районе Фиолента. Губернатор призвал жителей не пренебрегать мерами безопасности.

Ранее в Севастополе была объявлена воздушная тревога.

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