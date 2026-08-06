NYT: ЦРУ создало секретную оперативную группу по Кубе

По их сведениям, в группу входят сотрудники, специализирующиеся на анализе разведданных, вербовке шпионов, проведении киберопераций и тайных операций по оказанию давления. Создание группы по Кубе позволит ЦРУ быстро выделять на это направление больше финансовых, технических и человеческих ресурсов, отмечает издание.
Согласно информации источников The New York Times, ЦРУ ждет, что участники оперативной группы поспособствуют возникновению раскола в кубинской политической элите, рассчитывая таким образом добиться замены сторонников жесткого курса в отношении США на лидеров, которые будут готовы в большей степени учитывать требования американского президента Дональда Трампа.
«В этих намерениях нет ничего удивительного, поскольку Куба давно является целью усилий ЦРУ в области шпионажа, подрывной деятельности и дестабилизации [обстановки], включая терроризм. И тем не менее Госдеп имеет дерзость называть Кубу угрозой за то, что она реализует свое законное право на самооборону», — заявил газете заместитель министра иностранных дел республики Карлос Фернандес де Коссио.
Ранее газета Politico сообщила, что Вашингтон за последние несколько месяцев нарастил разведывательный потенциал на Кубе. По словам одного из источников издания, вашингтонская администрация готова использовать любые инструменты, в том числе касающиеся работы спецслужб, чтобы добиться от кубинского руководства желаемых Вашингтоном шагов.