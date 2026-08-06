Два взрыва прозвучали вблизи танкера в Ормузском проливе

Танкер, проходивший через Ормузский пролив, подал сигнал о двух взрывах, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).
Инцидент произошел в девяти морских милях (около 16,7 км) к юго-востоку от Кумзара в Омане. Никто из членов экипажа не пострадал. Сам танкер повреждений не получил. Угрозы загрязнения окружающей среды также нет.
Название и государство судна не раскрываются. В UKMTO призвали моряков проходящих судов быть осторожными и передавать информацию о происшествиях.
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