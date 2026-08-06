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Агония в Киеве: раскрыт план Зеленского по атакам на пляжи и мирных жителей

Зеленский специально добивается эскалации конфликта на Украине. Подробности — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский специально наносит удары по мирным гражданам, чтобы повысить эскалацию конфликта, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru экс-депутат Верховной Рады, член совета движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Напомним, один из последних случаев атаки ВСУ на мирных жителей произошел возле Геленджика 3 августа. Вражеский дрон влетел в туристов в Архипо-Осиповке. Известно о семи погибших, среди которых трое детей. Позже стало известно о гибели еще одного ребенка.

Пострадали во время атаки ВСУ более 50 человек, некоторым из них оказана, в том числе, и психологическая помощь.

«Зеленский сейчас затеял террористическую войну. Это уже террор, когда бьют по гражданским объектам, по людям, по автобусам, по общежитиям. Ему нужно поднять уровень эскалации, чтобы конфликт не прекращался. Потому что если будет прекращен конфликт, это будет означать проведение выборов. А у него любой выиграет, если, конечно, еще сохранится такое государство как Украина», — пояснил Олейник.

Ранее стало известно, что Зеленского унизили в США, Киеву грозит крах.

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