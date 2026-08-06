Агония в Киеве: раскрыт план Зеленского по атакам на пляжи и мирных жителей

«Зеленский сейчас затеял террористическую войну. Это уже террор, когда бьют по гражданским объектам, по людям, по автобусам, по общежитиям. Ему нужно поднять уровень эскалации, чтобы конфликт не прекращался. Потому что если будет прекращен конфликт, это будет означать проведение выборов. А у него любой выиграет, если, конечно, еще сохранится такое государство как Украина», — пояснил Олейник.