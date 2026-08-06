Депутат Якубовский: компенсация платы за вывоз мусора положена ряду категорий

«На федеральном уровне компенсация предусмотрена, в частности, для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, а также для отдельных членов семей погибших военнослужащих. Как правило, речь идёт о компенсации 50% расходов, однако её размер рассчитывается с учётом установленных нормативов и конкретного льготного статуса», — подчеркнул парламентарий.