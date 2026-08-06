Депутат Якубовский: компенсация платы за вывоз мусора положена ряду категорий

Отдельной универсальной федеральной льготы именно на вывоз мусора нет: к этой строке в квитанции применяются общие меры поддержки по оплате ЖКУ.
Об этом в беседе с RT рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
«На федеральном уровне компенсация предусмотрена, в частности, для инвалидов и семей с детьми-инвалидами, инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, а также для отдельных членов семей погибших военнослужащих. Как правило, речь идёт о компенсации 50% расходов, однако её размер рассчитывается с учётом установленных нормативов и конкретного льготного статуса», — подчеркнул парламентарий.
Отмечается, что многодетным семьям предоставляются льготы на оплату жилья и коммунальных услуг в размере не ниже 30%.
«При этом порядок оформления и расчёта определяется региональными властями. Субъекты Федерации также могут устанавливать дополнительные льготы для ветеранов труда, пенсионеров, тружеников тыла, реабилитированных граждан и других категорий. Поэтому сам по себе статус пенсионера не всегда означает автоматическую скидку на вывоз мусора — необходимо смотреть законодательство конкретного региона», — добавил депутат.
Кроме того, как напомнил Якубовский, граждане с невысокими доходами могут оформить субсидию на оплату ЖКУ.
«Она предоставляется не по льготному статусу, а в тех случаях, когда расходы семьи на коммунальные услуги превышают допустимую долю её совокупного дохода. Уточнить право на льготу или субсидию можно в органах социальной защиты, МФЦ либо через региональный портал государственных услуг», — заключил собеседник RT.
Ранее россиянам напомнили, что льготные категории граждан могут оплачивать ЖКУ без комиссии.