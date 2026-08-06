Премьер Японии пообещала сохранять безъядерный статус страны

ТОКИО, 6 августа. /ТАСС/. Правительство Японии будет сохранять приверженность трем неядерным принципам — не иметь, не производить, не ввозить на территорию страны ядерное оружие. Об этом заявила премьер-министр Санаэ Такаити на встрече с «хибакуся» (так в Японии называют переживших атомные бомбардировки) по случаю 81-й годовщины американской атомной бомбардировки Хиросимы.
«Мы продолжим придерживаться трех безъядерных принципов и продолжим работу, направленную на создание мира без ядерного оружия», — подчеркнула она. Представители «хибакуся», в свою очередь, подчеркнули, что «призывы внутри правительства и правящей партии пересмотреть три безъядерных принципа являются совершенно недопустимыми».
Япония придерживается трех неядерных принципов — не иметь, не производить, не ввозить ядерное оружие. Законодательно эти принципы не оформлены, однако приверженность им подтверждали все главы японского правительства, а само обсуждение этой темы долгое время считалось табу, в связи с чем некоторые политики говорили о наличии «четвертого принципа» — не обсуждать — и призывали отказаться хотя бы от него.
С приходом Санаэ Такаити на пост премьер-министра японские СМИ отмечали, что в ходе уже объявленного пересмотра стратегии нацбезопасности будет обсуждаться и подход к трем неядерным принципам. Утверждалось, в частности, что Такаити готова выступить по крайней мере за отказ от запрета на ввоз в страну американского ядерного оружия. Вместе с тем на фоне этих публикаций сама премьер-министр заявляла, что не давала поручения в ходе обсуждений новой редакции стратегии национальной безопасности пересматривать неядерные принципы. В то же время Такаити до настоящего момента неоднократно очень уклончиво отвечала на вопросы о том, будет ли Япония и впредь сохранять приверженность трем неядерным принципам. При этом министр обороны Синдзиро Коидзуми в июле высказался за более смелое проведение в стране дискуссии о ядерном оружии — это вызвало крайне негативную реакцию среди «хибакуся» и других противников ядерного оружия.
Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были осуществлены Вооруженными силами США в самом конце Второй мировой войны. Соединенные Штаты до сих пор не признают своей моральной ответственности, оправдывая такие действия «военной необходимостью». 46-й президент США Джо Байден, участвовавший в саммите Группы семи в Хиросиме в мае 2023 года, как и Барак Обама, ставший в 2016 году первым действующим американским президентом, посетившим мемориал, извинений за атомные удары не приносили. Действующий президент США Дональд Трамп мемориалы в Хиросиме и Нагасаки не посещал, хотя власти японских городов приглашали его как во время его первого президентского срока, так и после его возвращения в Белый дом.