Красноярск готовят к зиме: в городе проверяют дома после прошлогодних жалоб на холод

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Во время подготовки к отопительному сезону особое внимание в этом году уделяют домам, жители которых прошлой зимой жаловались на холод в квартирах.
Так, к началу отопительного сезона необходимо подготовить более 5,5 тысячи многоквартирных домов и около 250 объектов образования. Сейчас системы отопления промыты и опрессованы уже более чем в 60% жилых домов.
С этой недели специальные комиссии начали проверять, как управляющие компании подготовили жилой фонд к зиме. По итогам проверок домам будут выдавать паспорта готовности. Ход подготовки обсудили на выездном совещании под руководством главы города Сергея Верещагина.
«В этом году у нас увеличился объём работ по подготовке к зиме с учётом новых территорий, ставших частью Красноярска. Важный для меня вопрос — отработка более 350 обращений и жалоб по поводу холода в квартирах, которые поступили в период сильных морозов прошлой зимой. Проблемы с отоплением специалисты зафиксировали в 137 домах. В числе основных проблем было две — межпанельные швы и неправильная регулировка тепловых узлов в домах. Перед службами стоит задача — в период подготовки к зиме по всем заявленным адресам в обязательном порядке разобраться и устранить причины», — отметил мэр.
Во время выездного совещания глава города побывал в одном из проблемных домов на улице Кутузова, где сейчас утепляют межпанельные швы.
«У нас в детской комнате на полу в стыках был лёд, температура 17−18 градусов, было очень холодно. Такая ситуация была во всём нашем подъезде. Специалисты пришли, сделали замеры. На сегодняшний день идёт работа», - пожаловалась Марина, жительница дома.
Также Сергей Верещгин осмотрел участок теплосети, который заменили для более надежного теплоснабжения микрорайона Водники. В целом энергетики обновят 55 километров трубопроводов на 80 участках города. Половина работ уже завершена.
Отдельно участники совещания обсудили восстановление благоустройства после ремонта сетей. В этом году энергетики уже привели в порядок более 100 участков.