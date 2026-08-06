Красноярск готовят к зиме: в городе проверяют дома после прошлогодних жалоб на холод

«В этом году у нас увеличился объём работ по подготовке к зиме с учётом новых территорий, ставших частью Красноярска. Важный для меня вопрос — отработка более 350 обращений и жалоб по поводу холода в квартирах, которые поступили в период сильных морозов прошлой зимой. Проблемы с отоплением специалисты зафиксировали в 137 домах. В числе основных проблем было две — межпанельные швы и неправильная регулировка тепловых узлов в домах. Перед службами стоит задача — в период подготовки к зиме по всем заявленным адресам в обязательном порядке разобраться и устранить причины», — отметил мэр.