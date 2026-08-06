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Образцовыми признаны бургеры лишь трёх сетей из 20 проверенных

Исследование Роскачества выявило, что подавляющее большинство популярных сетей фастфуда допустили серьёзные нарушения санитарных норм или состава продукции, и только три бренда полностью соответствуют всем требованиям.

Исследование Роскачества выявило, что подавляющее большинство популярных сетей фастфуда допустили серьёзные нарушения санитарных норм или состава продукции, и только три бренда полностью соответствуют всем требованиям.

Об этом РИА Новости сообщили в Роскачестве.

Как уточнили в организации, проверку по 488 показателям прошли бургеры из 20 крупнейших ресторанов и сетей быстрого питания.

Безупречный результат показали «Вкусно — и точка», Burger King и Steak it easy. Их продукция соответствует не только обязательным требованиям, но и опережающему стандарту Роскачества, что даёт право претендовать на государственный Знак качества.

В остальных случаях зафиксированы те или иные отклонения. В бургерах семи марок обнаружено превышение допустимого уровня микроорганизмов, а в пяти из них — ещё и бактерии группы кишечных палочек.

Замглавы Роскачества Елена Саратцева пояснила, что такие результаты говорят о возможных нарушениях температурного режима или недостаточной санитарной обработке.

Кроме того, в продукции ряда сетей эксперты нашли незаявленные растительные компоненты и следы ДНК курицы, что объяснили использованием общего оборудования.

«Количество мезофильных микроорганизмов — ключевой индикатор соблюдения санитарных норм. Превышение более чем в 15 раз — это не просто формальное нарушение, а сигнал о проблемах на производстве», — подчеркнула Саратцева.

Ранее кандидат медицинских наук Любовь Станкевич предупредила, что рвота, боль в животе и температура после употребления готовой еды могут быть признаками кишечной инфекции.