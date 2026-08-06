Журналист Карлсон изложил идеальную модель Америки в 10 пунктах

Месяц назад Карлсон говорил о намерении «помочь создать третью партию». В минувшие выходные он собрал у себя дома несогласных с президентом Дональдом Трампом сторонников MAGA, которые, по данным портала Axios, прямо призвали его выдвигаться в президенты в 2028 году. Ранее журналист был ярым сторонником движения, однако в июне заявил, что больше не поддерживает республиканскую партию. По его мнению, республиканцы «предали» американцев, начав войну против Ирана и поставив интересы Израиля выше интересов собственных граждан.