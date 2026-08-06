Журналист Карлсон изложил идеальную модель Америки в 10 пунктах

Американский журналист Такер Карлсон, ранее заявлявший о намерении участвовать в создании новой политической партии в США, предложил альтернативную программу для разочаровавшихся сторонников движения MAGA (Make America Great Again). Во время прямого эфира он представил своего рода манифест, описывающий его видение будущего страны.
Карлсон заявил, что считает полезным изложить цели того, что будет дальше. По его словам, идеальная Америка должна быть справедливой, суверенной, производительной, красивой, здоровой, честной, оптимистичной, мудрой, достойной и объединенной. Эти десять характеристик легли в основу его программы.
Среди конкретных предложений журналиста: применение одинаковых законов к политическим руководителям и рядовым гражданам, снижение иностранного и корпоративного влияния на власть, восстановление промышленности и сельского хозяйства, облагораживание городов, продвижение здорового питания и образа жизни. Карлсон также выступает за наказание лживых государственных чиновников, рассекречивание большего числа документов, поощрение браков и рождаемости, а также обучение практическим навыкам.
Кроме того, он предлагает прекратить поддержку союзников, которых обвиняют в зверствах, приостановить иммиграцию до выяснения влияния искусственного интеллекта на рабочие места, отменить пособия для нелегальных иммигрантов и закрепить английский как единственный язык федеральных документов.
Месяц назад Карлсон говорил о намерении «помочь создать третью партию». В минувшие выходные он собрал у себя дома несогласных с президентом Дональдом Трампом сторонников MAGA, которые, по данным портала Axios, прямо призвали его выдвигаться в президенты в 2028 году. Ранее журналист был ярым сторонником движения, однако в июне заявил, что больше не поддерживает республиканскую партию. По его мнению, республиканцы «предали» американцев, начав войну против Ирана и поставив интересы Израиля выше интересов собственных граждан.
Ранее мы писали: Вэнс пообещал использовать все средства для завершения войны с Ираном.
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