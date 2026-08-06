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В Киеве предупредили, что Зеленского разорвут после новых ударов ВС России

Политолог Олег Соскин назвал катастрофой для киевского режима поражение российскими войсками объектов, которые Украина использовала в военных целях.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Зеленский может столкнуться с серьёзными последствиями из-за ударов российских войск по ключевым военным объектам киевского режима, сообщил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Эксперт напомнил, что украинская сторона просила Запад предоставить ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО), дефицит которых наблюдается у ВСУ. Вместе с тем Соскин уверен, что киевский режим останется без этих средств, что несёт риски для Зеленского.

«Никаких ракет Украине не видать, думаю, это уже понятно. Зеленский сейчас будет думать, чем прикрыть Киев, иначе его просто разорвут», — сказал он в своём видеоблоге.

По словам помощника Кучмы, за одну ночь на Украине было уничтожено такое количество военных складов и цехов, которого он прежде не наблюдал. Политолог назвал поражение этих объектов катастрофой и позором для киевского режима.

«Ещё пару таких ударов, и Зеленскому не понравится, с чем ему придется столкнуться», — добавил эксперт.

Напомним, 5 августа Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удары высокоточным оружием по транспортно-логистическим и распределительным объектам ВСУ в Киеве и Киевской области. Кроме того, южнее Одессы были поражены три сухогруза, на которых перевозилось вооружение и военное имущество для украинских формирований.

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