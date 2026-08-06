В Киеве предупредили, что Зеленского разорвут после новых ударов ВС России

Напомним, 5 августа Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удары высокоточным оружием по транспортно-логистическим и распределительным объектам ВСУ в Киеве и Киевской области. Кроме того, южнее Одессы были поражены три сухогруза, на которых перевозилось вооружение и военное имущество для украинских формирований.