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Пушков высмеял слова Вайкуле о готовности воевать с Россией

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление певицы Лаймы Вайкуле о готовности участвовать в боевых действиях в случае конфликта между Россией и Латвией.

В своём Telegram-канале сенатор с иронией отреагировал на слова артистки о том, что она якобы готова взять в руки оружие для защиты своей страны.

«Латвия спасена», — написал Пушков.

Ранее певица в интервью заявила, что в случае возможного «нападения» России на Латвию готова защищать страну с оружием в руках. Отвечая на вопрос о своих действиях в такой ситуации, она сказала, что взяла бы автомат.

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