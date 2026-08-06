Пушков высмеял слова Вайкуле о готовности воевать с Россией

В своём Telegram-канале сенатор с иронией отреагировал на слова артистки о том, что она якобы готова взять в руки оружие для защиты своей страны.
«Латвия спасена», — написал Пушков.
Ранее певица в интервью заявила, что в случае возможного «нападения» России на Латвию готова защищать страну с оружием в руках. Отвечая на вопрос о своих действиях в такой ситуации, она сказала, что взяла бы автомат.
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