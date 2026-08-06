WP: Трамп потребовал от Хегсета объяснений по дефициту ракет

В ответ господин Хегсет попытался переложить ответственность на своего заместителя Стивена Файнберга. Ранее глава Пентагона уже убеждал президента в возможности быстрой победы над Ираном. Однако на деле затяжной конфликт привел к истощению запасов высокоточных ракет Tomahawk, а также систем ПВО Patriot, THAAD и ATACMS.