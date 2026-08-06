Китай вступил в игру: Пекин продемонстрировал страшное тайное оружие

«На роликах показаны военные в американской форме, с американскими опознавательными знаками. В условиях, когда США открыто называют Китай своим главным противником и готовятся к войне именно с ним, эта демонстрация может быть адресована только Соединенным Штатам», — подчеркнул эксперт.