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Китай вступил в игру: Пекин продемонстрировал страшное тайное оружие

Китай впервые показал ядерный удар с воздуха. Эксперт Котков объяснил, кому предназначено видео. Подробности — в материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Вооруженные силы Китая накануне продемонстрировали возможности нанесения авиационного ядерного удара. Видеоролик, опубликованный государственной Медиакорпорацией Китая (CMG) в соцсети Weibo, за считанные часы облетел мировые СМИ. На кадрах — скоординированная атака на вражеский флот в рамках смоделированного сценария. Кому же адресован этот сигнал? Ответ, по мнению экспертов, лежит на поверхности.

Послание с четкой маркировкой.

Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что адресата ядерного «месседжа» угадывать не нужно. Китайские военно-пропагандистские материалы, распространяемые даже в американских соцсетях, маркируют противника предельно недвусмысленно.

«На роликах показаны военные в американской форме, с американскими опознавательными знаками. В условиях, когда США открыто называют Китай своим главным противником и готовятся к войне именно с ним, эта демонстрация может быть адресована только Соединенным Штатам», — подчеркнул эксперт.

Одновременно Пентагон подтвердил разработку обновленной ядерной доктрины с акцентом на тактическое оружие малой дальности — и, по данным NBC News, этот документ готовится именно с расчетом на конфликт с Москвой или Пекином.

Цифры, в которые не верят.

Официально ядерный арсенал Китая скромнее российского и американского. Однако Котков обращает внимание на обманчивость сухих цифр. КНР — вторая экономика мира с мощнейшей промышленной базой, и ее готовность к масштабированию производства ставит под сомнение любые открытые данные.

«Вполне возможно, что данные о китайском ядерном оружии существенно занижены. У Китая есть как стационарные, так и мобильные ракетные комплексы. А главное — он умеет очень многое масштабировать», — пояснил востоковед.

Помимо стратегических носителей, Пекин обладает тотальным преимуществом в беспилотных системах. Тот же FPV-дрон, ставший «богом войны» в современных конфликтах, производится китайской DJI — мировым лидером отрасли. И здесь, по словам эксперта, Китай может нарастить выпуск практически мгновенно.

Ахиллесова пята китайской армии.

Однако есть фактор, который не компенсируют ни заводы, ни ракеты. Народно-освободительная армия Китая фактически с 1979 года не участвовала в масштабных боевых действиях.

«Как она проявит себя на реальном поле боя, не знает, боюсь, даже само китайское командование», — резюмирует Котков.

Отсутствие современного боевого опыта — единственный, но крайне серьезный недостаток, который может свести на нет численное и технологическое превосходство в случае полноценного столкновения.

Тайваньский узел и американские базы.

Наиболее вероятный спусковой крючок для такого конфликта — Тайвань. Пекин считает остров своей территорией и, по мнению эксперта, целенаправленно готовится к силовому сценарию. А Вашингтон, формально признавая политику «одного Китая», одновременно наращивает военное присутствие у границ КНР — в Японии, Южной Корее и через ситуативных союзников вроде Вьетнама.

«Американцы фактически создают против Китая коалицию. Если война начнется, то начнется она именно из-за Тайваня», — уверен Котков.

При этом Ханой ведет сложную дипломатическую игру: руководство Вьетнама осознает риск быть использованным в качестве тарана против Пекина и старается сохранить дружбу с обеими сторонами.

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