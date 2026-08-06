Китай вступил в игру: Пекин продемонстрировал страшное тайное оружие

Вооруженные силы Китая накануне продемонстрировали возможности нанесения авиационного ядерного удара. Видеоролик, опубликованный государственной Медиакорпорацией Китая (CMG) в соцсети Weibo, за считанные часы облетел мировые СМИ. На кадрах — скоординированная атака на вражеский флот в рамках смоделированного сценария. Кому же адресован этот сигнал? Ответ, по мнению экспертов, лежит на поверхности.
Послание с четкой маркировкой.
Руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Санкт-Петербурге Кирилл Котков в эксклюзивном комментарии aif.ru заявил, что адресата ядерного «месседжа» угадывать не нужно. Китайские военно-пропагандистские материалы, распространяемые даже в американских соцсетях, маркируют противника предельно недвусмысленно.
«На роликах показаны военные в американской форме, с американскими опознавательными знаками. В условиях, когда США открыто называют Китай своим главным противником и готовятся к войне именно с ним, эта демонстрация может быть адресована только Соединенным Штатам», — подчеркнул эксперт.
Одновременно Пентагон подтвердил разработку обновленной ядерной доктрины с акцентом на тактическое оружие малой дальности — и, по данным NBC News, этот документ готовится именно с расчетом на конфликт с Москвой или Пекином.
Цифры, в которые не верят.
Официально ядерный арсенал Китая скромнее российского и американского. Однако Котков обращает внимание на обманчивость сухих цифр. КНР — вторая экономика мира с мощнейшей промышленной базой, и ее готовность к масштабированию производства ставит под сомнение любые открытые данные.
«Вполне возможно, что данные о китайском ядерном оружии существенно занижены. У Китая есть как стационарные, так и мобильные ракетные комплексы. А главное — он умеет очень многое масштабировать», — пояснил востоковед.
Помимо стратегических носителей, Пекин обладает тотальным преимуществом в беспилотных системах. Тот же FPV-дрон, ставший «богом войны» в современных конфликтах, производится китайской DJI — мировым лидером отрасли. И здесь, по словам эксперта, Китай может нарастить выпуск практически мгновенно.
Ахиллесова пята китайской армии.
Однако есть фактор, который не компенсируют ни заводы, ни ракеты. Народно-освободительная армия Китая фактически с 1979 года не участвовала в масштабных боевых действиях.
«Как она проявит себя на реальном поле боя, не знает, боюсь, даже само китайское командование», — резюмирует Котков.
Отсутствие современного боевого опыта — единственный, но крайне серьезный недостаток, который может свести на нет численное и технологическое превосходство в случае полноценного столкновения.
Тайваньский узел и американские базы.
Наиболее вероятный спусковой крючок для такого конфликта — Тайвань. Пекин считает остров своей территорией и, по мнению эксперта, целенаправленно готовится к силовому сценарию. А Вашингтон, формально признавая политику «одного Китая», одновременно наращивает военное присутствие у границ КНР — в Японии, Южной Корее и через ситуативных союзников вроде Вьетнама.
«Американцы фактически создают против Китая коалицию. Если война начнется, то начнется она именно из-за Тайваня», — уверен Котков.
При этом Ханой ведет сложную дипломатическую игру: руководство Вьетнама осознает риск быть использованным в качестве тарана против Пекина и старается сохранить дружбу с обеими сторонами.