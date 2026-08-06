NYT: в ЦРУ создана тайная группа с целью раскола властей Кубы

ЦРУ сформировало секретную оперативную группу, задачей которой является оказание давления на кубинское правительство с целью реализации экономических, политических и кадровых изменений, соответствующих интересам США. Как сообщает The New York Times, ссылаясь на информированные источники, данная группа была создана недавно.
По информации, полученной изданием, формирование этой группы позволит ЦРУ оперативно направить на Кубу дополнительные ресурсы, включая финансовые, кадровые и технические. В ее состав уже включены специалисты по вербовке агентов, аналитики разведывательных данных, а также эксперты по кибератакам и тайному влиянию.
В отличие от аналогичной группы, действовавшей в 1960 году и ответственной за операцию в заливе Свиней, новая структура имеет более узкую задачу — создание внутренних противоречий среди кубинской элиты с целью замены наиболее непримиримых антиамериканских деятелей на более прагматичных политиков, готовых к диалогу с администрацией президента США Дональда Трампа.
Заместитель министра иностранных дел Кубы Карлос Фернандес де Коссио выразил мнение, что подобные действия ЦРУ не являются неожиданными.
Ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп также заявлял, что Куба «движется в направлении США».