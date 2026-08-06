Такер Карлсон обвинил руководство США во лжи о военной операции против Ирана

НЬЮ-ЙОРК, 6 августа. /ТАСС/. Власти США лгут населению про истинные причины военной операции против Ирана. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон.
«Наши лидеры откровенно лгут нам [говоря]: “Это связано с иранской ядерной программой”. Это не имеет никакого отношения к иранской ядерной программе, которую вы, по вашим словам, уничтожили прошлым летом. Очевидно, вы лжете», — сказал он. Видеозапись была опубликована на YouTube-канале журналиста.
Карлсон сравнил отношения населения страны с властями и отношения между супругами. «Если бы вы узнали, что ваш супруг лжет вам и на вопрос, где он был на прошлой неделе, сказал бы, что был в рабочей командировке, а в действительности он был в Барбадосе, это бы серьезно сказалось на ваших отношениях», — предположил журналист.
«Почему-то в ситуации с нашими лидерами мы не придерживаемся такого подхода, мы позволяем им лгать и наказывать нас за ложь», — заключил Карлсон.