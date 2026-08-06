Такер Карлсон обвинил руководство США во лжи о военной операции против Ирана

Карлсон сравнил отношения населения страны с властями и отношения между супругами. «Если бы вы узнали, что ваш супруг лжет вам и на вопрос, где он был на прошлой неделе, сказал бы, что был в рабочей командировке, а в действительности он был в Барбадосе, это бы серьезно сказалось на ваших отношениях», — предположил журналист.