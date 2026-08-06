Япония и ООН почтили память жертв Хиросимы, вновь забыв упомянуть США

Атомная бомбардировка Хиросимы произошла 6 августа 1945 года. Это был первый в истории случай боевого применения ядерного оружия: по оценкам историков, в первый день погибли десятки тысяч человек, а общее число жертв с учётом умерших от последствий радиации превысило сотни тысяч. США до сих пор придерживаются позиции, что применение атомного оружия было военной необходимостью для завершения Второй мировой войны. Официальных извинений за бомбардировки Вашингтон не приносил.