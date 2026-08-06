Отношения России и Австрии фактически заморожены, заявили в МИД

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Отношения России и Австрии фактически заморожены на низшей возможной точке, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
МИД Австрии в мае объявил персонами нон грата ряд дипломатов РФ в Вене. Как отметил Любинский, австрийская сторона получит российский ответ на этот шаг.
«Наши де-факто замороженные двусторонние отношения на практике еще более ухудшить довольно сложно», — сказал дипломат.
Антироссийская политика федерального правительства Австрии все глубже загоняет ее в экономический и социальный кризис, добавил Любинский. Этот курс Вены едва ли пользуется поддержкой рядовых австрийцев и местного бизнеса, считает он.