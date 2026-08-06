Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Отношения России и Австрии фактически заморожены, заявили в МИД

Замглавы МИД Любинский: отношения России и Австрии фактически заморожены.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Отношения России и Австрии фактически заморожены на низшей возможной точке, сообщил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

МИД Австрии в мае объявил персонами нон грата ряд дипломатов РФ в Вене. Как отметил Любинский, австрийская сторона получит российский ответ на этот шаг.

«Наши де-факто замороженные двусторонние отношения на практике еще более ухудшить довольно сложно», — сказал дипломат.

Антироссийская политика федерального правительства Австрии все глубже загоняет ее в экономический и социальный кризис, добавил Любинский. Этот курс Вены едва ли пользуется поддержкой рядовых австрийцев и местного бизнеса, считает он.