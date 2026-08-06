ПВО сбила еще три беспилотника, летевших на Москву

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Сбиты еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Сбиты еще три вражеских БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в канале на платформе «Макс».
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