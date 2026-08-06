В США выставили на продажу дом детства Нила Армстронга

Владелица недвижимости, 82-летняя бывшая учительница истории Карен Майкеселл, продает жилье впервые почти за 40 лет — она владела им с 1988 года. За это время госпожа Майкеселл старалась сохранить первоначальный вид комнат и принимала у себя девять астронавтов, включая коллегу Армстронга по миссии «Аполлон-11» Базза Олдрина. Госпожа Майкеселл выразила надежду, что новый собственник передаст объект местному музею авиации или продолжит бережно сохранять историческое наследие.