Врач Каландия: диабет и эпилепсия могут стать препятствием для управления авто

Получение водительского удостоверения невозможно без медицинского освидетельствования. При этом далеко не каждое хроническое заболевание автоматически становится препятствием для управления автомобилем.
Как объяснил в беседе с RT терапевт «СМ-Клиники» Шота Каландия, в большинстве случаев решение зависит не от самого диагноза, а от того, насколько заболевание контролируется и представляет ли оно опасность для водителя и окружающих.
«В первую очередь серьёзные ограничения касаются заболеваний, которые могут привести к внезапной потере сознания, резкому ухудшению самочувствия или нарушению способности адекватно оценивать дорожную ситуацию», — добавил он.
Одним из наиболее значимых противопоказаний являются некоторые психические расстройства, напомнил эксперт.
Если заболевание сопровождается выраженными нарушениями мышления, поведения, восприятия или снижением критики к своему состоянию, управление автомобилем может быть запрещено, подчеркнул специалист.
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Ещё одна важная группа заболеваний — эпилепсия, добавил терапевт.
«Приступ за рулём представляет серьёзную угрозу безопасности дорожного движения. Однако, если заболевание находится под контролем и приступов не было в течение установленного законодательством срока, вопрос допуска к управлению автомобилем может решаться индивидуально», — сказал собеседник RT.
Отмечается, что определённые ограничения существуют и для пациентов с тяжёлыми нарушениями зрения.
«Даже современные очки или контактные линзы не всегда позволяют компенсировать выраженное снижение остроты зрения или значительное сужение полей зрения. В таких случаях безопасное управление автомобилем становится невозможным», — добавил он.
По словам специалиста, особое внимание уделяется сердечно-сосудистым заболеваниям.
«Сам по себе диагноз “гипертоническая болезнь”, “ишемическая болезнь сердца” или “аритмия” не означает автоматического отказа в выдаче водительских прав. Однако если заболевание сопровождается частыми обмороками, тяжёлыми нарушениями ритма сердца, выраженной сердечной недостаточностью или недавно перенесённым инфарктом миокарда, то управление автомобилем может быть временно противопоказано до стабилизации состояния», — предупредил он.
Отдельно, по словам Каландии, стоит сказать о сахарном диабете.
«Большинство пациентов успешно водят автомобиль, но при тяжёлых гипогликемиях с потерей сознания или отсутствии контроля заболевания вопрос допуска также рассматривается индивидуально», — подчеркнул собеседник RT.
Отмечается, что временным ограничением могут стать и последствия инсульта, тяжёлых черепно-мозговых травм или других заболеваний нервной системы, если они сопровождаются нарушением координации движений, слабостью в конечностях или когнитивными расстройствами.
«Кроме того, водительские права могут не выдать людям с алкогольной или наркотической зависимостью до подтверждения стойкой ремиссии», — напомнил врач.
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