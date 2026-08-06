«Пять минут решают судьбу всего боя»: 35 лет со дня операции «Бегемот»

«Как-то один адмирал, давая интервью, проговорился. Он сказал, что одна боеголовка — это 20 Хиросим. Но дело в том, что на этих лодках [как АПЛ “Новомосковск”] стоят ракеты, у которых 7 разделяющихся боеголовок, каждая идет на свою цель. Вот представьте, 16 умножаем на 7, сколько там получается?..» — отметил Курдин в беседе с ТАСС.