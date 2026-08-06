«Пять минут решают судьбу всего боя»: 35 лет со дня операции «Бегемот»

Холодная война под водой.
Советский Союз под занавес холодной войны провел операцию «Бегемот», вторая фаза которой («Бегемот-2») стала мировым рекордом, писал доцент кафедры истории и культурологии Санкт-Петербургского государственного морского технического университета, историк Александр Чепель.
Гонка вооружений между СССР и США в подводной сфере началась еще в 1950-х годах. В 1967-м в ЦКБ-18 (ныне — конструкторское бюро Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) «Рубин») был создан проект АПЛ 667А «Навага». Он дал жизнь целой серии модификаций подлодок, включая и поныне входящие в боевой состав ВМФ России 667БДРМ «Дельфин».
Паритет с ВМС США в 1980-е был достигнут, но до начала 1990-х никто не проверял на практике возможность ракетного залпа всего боекомплекта с борта атомной субмарины, отмечает Чепель.
В то время в стране решались пути дальнейшего развития подводной составляющей ядерной триады. Противники атомного подводного флота утверждали, что содержать стратегические АПЛ дорого и нецелесообразно. Операция «Бегемот» была призвана показать возможности подводных ракетоносцев.
Первая фаза операции была проведена в 1989 году с АПЛ проекта 667БДРМ «Екатеринбург», однако закончилась неудачей, рассказал ТАСС бывший командир этой подлодки, председатель Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников ВМФ, капитан 1-го ранга Игорь Курдин.
Вторую попытку готовили два года.
Незаметный подвиг.
Подготовка к операции «Бегемот-2» разделилась на две части, рассказали в конструкторском бюро ОСК «Рубин».
Ракетный комплекс готовило Конструкторское бюро машиностроения (ныне АО «Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева»). «Для пусков изготовили макеты ракет, которые должны были выйти из шахт атомохода, достичь безопасной высоты и самоликвидироваться», — рассказали в «Рубине».
В свою очередь «Рубин» готовил систему одержания подводной лодки — работу возглавлял генеральный конструктор трех поколений стратегических подводных ракетоносцев Сергей Ковалев.
Система одержания — целый комплекс программно-аппаратных средств, который удерживает ракетоносец в стартовом коридоре и обеспечивает нормальные условия стрельбы.
Когда ракета (более 40 тонн каждая) покидает шахту, потеря ее массы и выброс воды создают мощный импульс. Без компенсации лодка резко всплывает на десятки метров, теряя стабильность и контроль, то есть выходит из стартового коридора. Допускать этого категорически нельзя.
Проект АПЛ «Новомосковск» был разработан в ленинградском ЦКБ-18 (конструкторском бюро ОСК «Рубин»). Лодки этого проекта признаны одними из самых удачных советских подводных ракетоносцев, отмечает Александр Чепель.
Характеристики проекта 667БДРМ «Дельфин».
Глубина погружения — 400 м.
Скорость — 14 узлов в надводном положении; 24 узла в подводном положении.
Экипаж — 135 человек;
Вооружение — 16 баллистических ракет.
В августе 1991 года атомным подводным крейсером командовал капитан 2-го ранга Сергей Егоров. 35 лет назад, 6 августа 1991 года, из глубин Баренцева моря вышла первая ракета, за ней последующие. Все 16 ракет были выпущены всего за две с небольшим минуты, подчеркнули в «Рубине».
«Без замечаний отработали как ракетный комплекс, так и система одержания корабля», — отметили в бюро.
«Раскатистый грозный гул стоял над пасмурным нелюдимым морем. Вдруг подумалось: вот так бы выглядел мир за несколько минут до конца света», — описывал маринист Николай Черкашин кадры съемки со сторожевого корабля в момент пуска.
Механика подвига.
Способность стратегического подводного ракетоносца к залповой стрельбе баллистическими ракетами имеет «огромное значение», пояснили ТАСС в конструкторском бюро ОСК «Рубин».
«Лодка-ракетоносец “растворяется” в Мировом океане, становится невидимкой для противника. Чем быстрее она может подготовиться к пуску ракет, чем быстрее будут выпущены все ракеты, тем у противника меньше шансов противодействовать», — рассказали в «Рубине».
В беседе с ТАСС писатель-маринист, историк флота Владимир Шигин добавил, что «десятилетия подготовки командиров, старпомов, механиков, офицеров, мичманов, матросов сводятся к этим нескольким минутам».
«Как говорил адмирал Макаров, военные моряки 30 лет готовятся к пяти минутам боя, который, в общем-то, решит не только судьбу сражения, но и их личную судьбу. Главная задача — выпустить ракеты. А дальше уже как получится», — подчеркнул собеседник агентства.
Прежде всего уникальная операция «Бегемот» была призвана показать мощь подводных ракетоносцев нашего Военно-морского флота. Эти корабли выходят в море и несут службу, не применяя свое главное оружие. Но возможность сделать это они наглядно подтвердили в 1991 году. Именно поэтому подводные стратеги и выполняют функции ядерного сдерживания.
«И подготовка к пуску ракет, и сама ракетная стрельба технически сложны. Чтобы боевые блоки каждой ракеты могли достигнуть заданных целей, нужно снабдить их необходимыми навигационными параметрами, и эти параметры должны иметь высочайшую точность», — рассказали в «Рубине».
При пуске ракет подводная лодка идет в подводном положении, но даже на глубине погода, особенно шторм, оказывает на лодку воздействие, а каждая стартующая ракета дополнительно ее «раскачивает».
В этой ситуации важнейшую роль и играет система одержания, которая анализирует динамические параметры АПЛ и удерживает ее в стартовом коридоре.
Незаметные герои.
Полный залп «произвел огромный, ошеломляющий эффект во всем мире», рассказал ТАСС Владимир Шигин.
«Но, к сожалению, он не был подкреплен заявлениями высшего руководства. Было скромно сказано, что мы осуществили такой залп для проверки состояния нашей техники», — отметил Шигин.
Игорь Курдин добавляет, что тактико-технические характеристики боекомплекта из 16 ракет действительно впечатляют.
«Как-то один адмирал, давая интервью, проговорился. Он сказал, что одна боеголовка — это 20 Хиросим. Но дело в том, что на этих лодках [как АПЛ “Новомосковск”] стоят ракеты, у которых 7 разделяющихся боеголовок, каждая идет на свою цель. Вот представьте, 16 умножаем на 7, сколько там получается?..» — отметил Курдин в беседе с ТАСС.
Он добавил, что в бытность его командиром двух проектов ракетоносцев экипаж никогда не знал «мощности наших боеголовок» и «целей, по которым мы стреляли». Все это было зашифровано.
Так как операция «Бегемот-2» прошла за две недели до «августовского путча», работа экипажа АПЛ и команды от промышленности так и осталась неотмеченной.
«Людей, которые внесли свой вклад в успех “Бегемота-2”, в “Рубине” наберется под сотню, по понятным причинам по именам их называть не будем», — подчеркнули в конструкторском бюро ОСК.
Кроме инженеров «Рубина», успех операции обеспечили специалисты большого числа промышленных компаний и научно-исследовательских институтов Военно-морского флота России.
Опыт «Бегемота».
«После этой операции можно с уверенностью говорить о том, что каждая лодка-ракетоносец (в том числе современные АПЛ “Борей” и “Борей-А”) способна гарантированно вести залповую стрельбу ракетами вплоть до полного залпа», — подчеркнули в «Рубине».
Кроме того, проверенные технические решения воплощены и в проектах неатомных подводных лодок гораздо меньшего водоизмещения, предлагаемых на экспорт, — «Амур 1650» и «Амур 950» с вертикальными пусковыми установками.
Богатейший опыт получили не только промышленники, но и военные моряки, отмечает Шигин.
Раньше «Бегемота», в 1987 году, была проведена операция «Атрина», напомнил он. Тогда пять многоцелевых атомных подводных лодок проекта 671РТМ («Щука») незаметно прошли в Атлантический океан, несмотря на все силы и средства ВМС США, брошенные на их поиски.
«Последнее слово в глобальном противостоянии на море осталось за нашим флотом. Американцы, кстати, до сих пор ни разу полный запуск ракет не делали», — подчеркнул Шигин.
Анна Юдина.