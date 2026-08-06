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Рубио после вопроса об Украине пошутил о «межгалактических проблемах»

Госсекретарь США Марко Рубио с иронией ответил на вопрос журналистов, будет ли он обсуждать Украину с главой МИД Британии Эдом Милибэндом.

Источник: Аргументы и факты

Госсекретарь США Марко Рубио в шутку заявил, что планирует обсудить с новым министром иностранных дел Британии Эдом Милибэндом «межгалактические проблемы» и ситуацию вокруг Украины.

Так он отметил на вопрос журналистов, которые интерполировать, будут ли глава Госдепартамента и его британский коллега затрагивать украинский вопрос на их двусторонней встрече.

«Конечно, мы будем обсуждать. Я думаю, что и о межгалактических делах, и о всевозможных других вещах», — сказал госсекретарь в беседе с прессой.

Трансляцию с мероприятия вел телеканал C-SPAN.

Напомним, 1 августа Марко Рубио заявил, что США в ближайшие недели собираются предпринять новые попытки придать импульс переговорам по урегулированию украинского конфликта. Он уточнил, что Вашингтон хочет выяснить, существует ли возможность возобновить диалог и приблизить завершение боевых действий.

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